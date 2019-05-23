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Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення

Кабінет міністрів України присвоїв статус пам'ятки національного значення об'єкту «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі в центрі української столиці.


«Уряд ухвалив зміну категорії пам'ятки «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва» на Поштовій площі в Києві на категорію національного значення, а також присвоїв їй охоронний номер 260094», - йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства культури України.

Зазначається, що пам'ятник «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва», виявлений в ході археологічних досліджень на Поштовій площі в Києві, має особливу історичну і культурну цінність - артефакти, пов'язані з найдавнішими сторінками історії України в цілому і Києва зокрема - а також вимагає забезпечення подальшого збереження і музеєфікації.

Пам'ятник виявлено в процесі археологічних розкопок у I кварталі 2015 року. Він розташований в історичному центрі Києва, на сучасній Поштовій площі, обмежується береговою лінією Дніпра, між проїзною частиною Володимирського узвозу та Боричевим узвозом. Межі об'єкта з південного сходу поки не виявлені. Глибина залягання археологічного об'єкта починається з 2,5-8 м.


Інтерфакс-Україна

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23 Мая 2019 10:23

 

 

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