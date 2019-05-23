За добу петиція на сайті Зеленського за відставку Зеленського зібрала майже 50% потрібних голосів

Учора цю електронну петицію зареєстрували, вже сьогодні вона зібрала понад 46% необхідних голосів.

Автор петиції Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського «у більшості своїй було протестним», і насправді він не має підтримки 73% виборців, повідомляє Українська правда.

«Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію», - йдеться в тексті петиції.

«Складається неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки», - говориться в петиції.

За одну добу вона зібрала 11 705 голосів.

Для того, щоб її розглянув Зеленський, петиція має набрати 25 тисяч голосів за 92 дні.

Підтримати петицію можна за ПОСИЛАННЯМ.