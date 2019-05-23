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23 мая
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12:54
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Хомчак згадав, як виходив з Іловайського котла
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12:44
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«Спільна справа» оскаржила у Верховному Суді указ Зеленського про розпуск Ради
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12:20
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За добу петиція на сайті Зеленського за відставку Зеленського зібрала майже 50% потрібних голосів
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10:23
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Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення
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09:29
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У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції
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08:58
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ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді
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08:29
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Указ про розпуск Ради офіційно опублікували
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07:30
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Доба ООС: поранено одного нашого бійця, у рашистів - 2 по 200
22 мая
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21:31
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Данилюк ще не знає, призначив його Богдан на посаду секретаря РНБО чи ні
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21:07
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Зеленський показав, що інавгурація його не змінила: він те саме чмо, за яке і голосували його фанати
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20:13
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В Мінюсті підтверджують: посада головного адміністратора Зеленського – не місце для адвоката Коломойського
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17:03
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Після особистого допиту екс-втікача Крючкова Холодницьким САП почала розслідування відносно Порошенка і Кононенка
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16:19
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«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка
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15:26
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Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ
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14:43
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Рада провалила ЗЕконопроекти
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14:07
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Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази
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13:55
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«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС
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13:40
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Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)
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11:32
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Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани
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11:22
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Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано
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11:05
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Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків
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10:43
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Видатний борець з «Роттердамом+» буде представляти Зеленського в уряді
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10:17
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Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами
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09:53
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Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні
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08:13
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В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина
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07:36
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Доба ООС: поранено трьох наших військових
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00:51
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Указ про призначення Олени Зеркаль заступником глави Адміністрації Зеленського вже кудись зник (фото)
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00:18
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Першій день кадрової клоунади Зеленського: ідеолог «Слуги народу» буде представляти його у Раді, «квартали» - працювати «у Зеленського»
21 мая
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23:12
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Парубій заявив, що Зеленський «грубо порушив Конституцію», і скликає позачергове засідання Ради
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22:43
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Начальником Генштабу став Хомчак
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«Спільна справа» оскаржила у Верховному Суді указ Зеленського про розпуск Ради
Громадська організація «Спільна справа» подала скаргу до Верховного Суду щодо указу Зеленського про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.
Про це повідомив лідер ГО «Спільна справа» Олександр Данилюк на своїй сторінці у Facebook у четвер.
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Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?