Хомчак згадав, як виходив з Іловайського котла

Новопризначений начальник Генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак відчуває особистий обов'язок щодо реформування армії.

«Я шкодую про одне: що під час виходу з Іловайська загинули стільки людей. Я теж міг загинути. Щоб про мене чорне не говорили, я виходив разом із тими людьми, з тими бійцями добровольчих батальйонів, і я залишився живий. І якщо Бог мені життя зберіг, то я маю покласти своє життя для того, щоб змінити все в армії, що можна, щоб люди не гинули», - сказав Хомчак журналістам у четвер, інформує Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що сьогодні в його «пріоритетах людина». «Тому що у всіх стандартах НАТО першим проходить ставлення до людини, а навколо людини тоді вже всі інші стандарти обґрунтовуються», - наголосив Хомчак.

Як відомо, 29 серпня 2014 року поблизу м. Іловайск (Донецька обл.) російські військовослужбовці розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із полоненими російськими десантниками, які виходили з оточеного міста так званим зеленим коридором. За інформацією Генеральної прокуратури України, тоді загинули 366 українських військових, 429 дістали поранень різного ступеня тяжкості, 300 потрапили в полон.

Р. Хомчак був першим заступником командувача Сухопутних військ України з 2016 року, генерал-лейтенант, командир оперативного командування «Південь», учасник бойових дій на Донбасі, зокрема, подій поблизу Іловайська у серпні-вересні 2014 р.