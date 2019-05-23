 

23 мая

17:49

Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

17:40

Аваков і Луценко проігнорували засідання комісії з розслідування «справи Гандзюк»

17:12

«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

13:55

ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

12:54

Хомчак згадав, як виходив з Іловайського котла

12:44

«Спільна справа» оскаржила у Верховному Суді указ Зеленського про розпуск Ради

12:20

За добу петиція на сайті Зеленського за відставку Зеленського зібрала майже 50% потрібних голосів

10:23

Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення

09:29

У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції

08:58

ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді

08:29

Указ про розпуск Ради офіційно опублікували

07:30

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, у рашистів - 2 по 200

22 мая

21:31

Данилюк ще не знає, призначив його Богдан на посаду секретаря РНБО чи ні

21:07

Зеленський показав, що інавгурація його не змінила: він те саме чмо, за яке і голосували його фанати

20:13

В Мінюсті підтверджують: посада головного адміністратора Зеленського – не місце для адвоката Коломойського

17:03

Після особистого допиту екс-втікача Крючкова Холодницьким САП почала розслідування відносно Порошенка і Кононенка

16:19

«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка

15:26

Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ

14:43

Рада провалила ЗЕконопроекти

14:07

Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази

13:55

«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

13:40

Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)

11:32

Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани

11:22

Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано

11:05

Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків

10:43

Видатний борець з «Роттердамом+» буде представляти Зеленського в уряді

10:17

Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами

09:53

Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні

08:13

В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина

07:36

Доба ООС: поранено трьох наших військових

ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

З 24 травня в Україні розпочинається виборча кампанія, заявила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.


«Офіційна позиція ЦВК полягає в тому, що сьогодні, 23 травня, після опублікування закону про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів, виборчий процес позачергових виборів народних депутатів починається з наступного дня після опублікування, тобто з 24 травня 2019 року без прийняття ЦВК окремого рішення щодо її початку», - зазначила Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, указ Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» сьогодні, 23 травня, опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади, а саме - газеті Урядовий кур'єр.


"ОБКОМ"

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23 Мая 2019 13:55

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (8)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (5)

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Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (4)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (29)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 