ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

З 24 травня в Україні розпочинається виборча кампанія, заявила голова Центрвиборчкому Тетяна Сліпачук.

«Офіційна позиція ЦВК полягає в тому, що сьогодні, 23 травня, після опублікування закону про дострокове припинення повноважень Верховної Ради і призначення позачергових виборів, виборчий процес позачергових виборів народних депутатів починається з наступного дня після опублікування, тобто з 24 травня 2019 року без прийняття ЦВК окремого рішення щодо її початку», - зазначила Сліпачук під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Нагадаємо, указ Зеленського «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» сьогодні, 23 травня, опубліковано в щоденному виданні центральних органів виконавчої влади, а саме - газеті Урядовий кур'єр.