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«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

13:55

ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

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12:44

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10:23

Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення

09:29

У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції

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ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді

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Указ про розпуск Ради офіційно опублікували

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22 мая

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«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

Це, на його – чи не на його – думку, «нормальна розмова з людьми».


Про цю маячню розповила сьогодні прес-служба Зеленського:

«Винесення питання про укладення мирних домовленостей із Росією на референдум не має законодавчої ініціативи – це спосіб з’ясувати думку суспільства. Про це заявив під час зустрічі з громадськими активістами, яка відбулася в Адміністрації Зеленського. Серед учасників зустрічі були волонтери, колишні військові.

«Ми повинні чути кожну людину (на всяк випадок нагадаємо, «Почути кожного» - слоган з лексикону В. Януковича – «Обком»). Це не законодавчий референдум, а інформаційний: громадяни, що ви думаєте. Це нормальна розмова з людьми», – сказав Зеленський.

(Зеленський намагається війти у роль, але такий вираз обличчя ще не переконує, фото прес-служба Зеленського)

Він наголосив, що прагне відкритості в обговоренні важливих для країни питань і не хоче ухвалювати рішення за зачиненими дверима, як це робилося раніше.

Учасники зустрічі погодилися, що доцільно назвати це не референдумом, а опитуванням і діалогом з суспільством.

Зі свого боку активісти запропонували, щоб зустрічі Зеленського з представниками громадськості відбувалися на постійній основі».

Від «Обкому»: І краще – на НСК «Олімпійський».

ДИВ. ТАКОЖ: Головний адміністратор Зеленського готовий винести на «референдум» питання про капітуляцію перед РФ


"ОБКОМ"

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23 Мая 2019 17:12

 

 

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Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (29)

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