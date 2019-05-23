 

23 мая

17:49

Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

17:40

Аваков і Луценко проігнорували засідання комісії з розслідування «справи Гандзюк»

17:12

«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

13:55

ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

12:54

Хомчак згадав, як виходив з Іловайського котла

12:44

«Спільна справа» оскаржила у Верховному Суді указ Зеленського про розпуск Ради

12:20

За добу петиція на сайті Зеленського за відставку Зеленського зібрала майже 50% потрібних голосів

10:23

Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення

09:29

У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції

08:58

ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді

08:29

Указ про розпуск Ради офіційно опублікували

07:30

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, у рашистів - 2 по 200

22 мая

21:31

Данилюк ще не знає, призначив його Богдан на посаду секретаря РНБО чи ні

21:07

Зеленський показав, що інавгурація його не змінила: він те саме чмо, за яке і голосували його фанати

20:13

В Мінюсті підтверджують: посада головного адміністратора Зеленського – не місце для адвоката Коломойського

17:03

Після особистого допиту екс-втікача Крючкова Холодницьким САП почала розслідування відносно Порошенка і Кононенка

16:19

«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка

15:26

Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ

14:43

Рада провалила ЗЕконопроекти

14:07

Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази

13:55

«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

13:40

Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)

11:32

Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани

11:22

Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано

11:05

Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків

10:43

Видатний борець з «Роттердамом+» буде представляти Зеленського в уряді

10:17

Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами

09:53

Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні

08:13

В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина

07:36

Доба ООС: поранено трьох наших військових

Аваков і Луценко проігнорували засідання комісії з розслідування «справи Гандзюк»

Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк.


Про це на початку засідання заявив голова ТСК Борислав Береза, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні було «вже останнє або передостаннє» таке засідання. Береза зазначив, що на засідання були запрошені Луценко і Аваков. Проте, вони на засідання не з'явилися. Голова Національної поліції України Сергій Князєв прийшов на засідання, але згодом пішов, залишивши на ТСК свого заступника Віталія Невгада.

Також на засіданні був присутній батько Катерини Віктор Гандзюк.

«Порошенко і Луценко в особистих розмовах обіцяли мені, що замовники будуть знайдені і покарані. Порошенко і Луценко особисто обіцяли мені, що Мангер буде за ґратами. Зараз Мангер не за ґратами, зараз іншим замовникам навіть не оголошено підозру», - сказав він.

Береза після підсумкового засідання заявив, що ТСК рекомендуватиме ГПУ і стороні захисту звернутися в Держбюро розслідувань для оцінки дій правоохоронців у справі Гандзюк.

«Ми будемо рекомендувати стороні захисту і ГПУ звернутися після закінчення розслідування в ДБР, щоб ДБР дало оцінку всіх дій або бездіяльності всіх правоохоронних органів, які брали участь в цьому розслідуванні», - сказав Береза.

Раніше ГПУ повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

23 Мая 2019 17:40

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (8)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (5)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (2)

Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (4)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (29)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 