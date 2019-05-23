Аваков і Луценко проігнорували засідання комісії з розслідування «справи Гандзюк»

Генеральний прокурор Юрій Луценко і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не прийшли на засідання тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради для розслідування відомостей щодо нападу на Катерину Гандзюк.

Про це на початку засідання заявив голова ТСК Борислав Береза, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, сьогодні було «вже останнє або передостаннє» таке засідання. Береза зазначив, що на засідання були запрошені Луценко і Аваков. Проте, вони на засідання не з'явилися. Голова Національної поліції України Сергій Князєв прийшов на засідання, але згодом пішов, залишивши на ТСК свого заступника Віталія Невгада.

Також на засіданні був присутній батько Катерини Віктор Гандзюк.

«Порошенко і Луценко в особистих розмовах обіцяли мені, що замовники будуть знайдені і покарані. Порошенко і Луценко особисто обіцяли мені, що Мангер буде за ґратами. Зараз Мангер не за ґратами, зараз іншим замовникам навіть не оголошено підозру», - сказав він.

Береза після підсумкового засідання заявив, що ТСК рекомендуватиме ГПУ і стороні захисту звернутися в Держбюро розслідувань для оцінки дій правоохоронців у справі Гандзюк.

«Ми будемо рекомендувати стороні захисту і ГПУ звернутися після закінчення розслідування в ДБР, щоб ДБР дало оцінку всіх дій або бездіяльності всіх правоохоронних органів, які брали участь в цьому розслідуванні», - сказав Береза.

Раніше ГПУ повідомила, що в справі Гандзюк змінили підозру 5 особам, які є вірогідними виконавцями злочину. Зокрема, раніше повідомлялося підозри щодо ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою) Змінено на 2 ч. ст.121 КК України (навмисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення).