 

23 мая

17:49

Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

17:40

Аваков і Луценко проігнорували засідання комісії з розслідування «справи Гандзюк»

17:12

«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

13:55

ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

12:54

Хомчак згадав, як виходив з Іловайського котла

12:44

«Спільна справа» оскаржила у Верховному Суді указ Зеленського про розпуск Ради

12:20

За добу петиція на сайті Зеленського за відставку Зеленського зібрала майже 50% потрібних голосів

10:23

Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення

09:29

У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції

08:58

ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді

08:29

Указ про розпуск Ради офіційно опублікували

07:30

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, у рашистів - 2 по 200

22 мая

21:31

Данилюк ще не знає, призначив його Богдан на посаду секретаря РНБО чи ні

21:07

Зеленський показав, що інавгурація його не змінила: він те саме чмо, за яке і голосували його фанати

20:13

В Мінюсті підтверджують: посада головного адміністратора Зеленського – не місце для адвоката Коломойського

17:03

Після особистого допиту екс-втікача Крючкова Холодницьким САП почала розслідування відносно Порошенка і Кононенка

16:19

«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка

15:26

Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ

14:43

Рада провалила ЗЕконопроекти

14:07

Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази

13:55

«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

13:40

Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)

11:32

Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани

11:22

Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано

11:05

Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків

10:43

Видатний борець з «Роттердамом+» буде представляти Зеленського в уряді

10:17

Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами

09:53

Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні

08:13

В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина

07:36

Доба ООС: поранено трьох наших військових

Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

Електронна петиція «За відставку Зеленського» за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду Зеленським.


Петиція була зареєстрована 22 травня, нагадує Українська правда.

Її автор Максим Безрук відзначає, що голосування за Зеленського «у більшості своїй було протестним», і насправді чинний президент не має підтримки 73% виборців.

«Ваша особа зовсім не об'єднує більшість українців. Ви консолідували протест, не даючи конкретних обіцянок і політичних орієнтирів, однак тепер, після обрання і інавгурації, ви не можете не мати конкретного шляху. І перші ж ваші заяви та дії розчаровують ваших виборців, розбивають цю тимчасову ситуативну народну консолідацію», - йдеться в тексті петиції.

«Складається неприпустима ситуація, коли «слуга народу» не має моральних зобов'язань перед своїм народом, сформованих у передвиборчому процесі. Тому ми, народ України, вимагаємо вашої негайної відставки», - говориться в петиції.

Нагадаємо:

Петиція розглядається за умови, якщо упродовж 3 місяці вона збере не менше, ніж 25 тисяч підписів громадян.

Розгляд електронної петиції здійснюється невідкладно, але не пізніше 10 робочих днів від дня оприлюднення інформації про початок її розгляду.

Про підтримку або не підтримку електронної петиції публічно оголошує сам президент на сайті офіційного інтернет-представництва президента.

Якщо президент визнає доцільними викладені в електронній петиції пропозиції, то вони можуть бути реалізовані шляхом прийняття президентом відповідного рішення, якщо воно відноситься до його компетенції.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

23 Мая 2019 17:49

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (8)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (5)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (2)

Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (4)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (29)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 