«У Зеленського» питання звільнення його адміністратора перевели у конституційну площину

Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади глави своєї адміністрації, якщо Конституційний Суд України ухвалить рішення про відповідність Конституції певних положень закону «Про очищення влади» (закон про люстрацію), зазначає заступник Богдана Руслан Рябошапка.

«Як тільки Конституційний Суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, котра повинна проходити через процедуру очищення влади», - сказав він журналістам у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рябошапка зазначив, що Зеленський не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і, на думку заступника Богдана, не відповідає Конституції.

Раніше у четвер заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запитав в адміністрації Зеленського інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників адміністрації. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення до Міністерства юстиції.

22 травня Сергій Петухов заявив, що на посаду глави Адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.

У свою чергу новопризначений глава адміністрації Зеленського Андрій Богдан наголосив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а Зеленський не порушив закону його призначенням.

Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Раніше, 14 травня 2019 року, Конституційний Суд України відклав розгляд закону «Про очищення влади».

У 2015 р. з поданнями про конституційність закону «Про очищення влади» до КС звернулися Верховний Суд України. Усі подання об'єднані в одне конституційне провадження.