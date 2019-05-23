 

23 мая

21:53

«У Зеленського» питання звільнення його адміністратора перевели у конституційну площину

17:49

Не пройшло і двох днів: петиція за відставку Зеленського зібрала голоси

17:40

Аваков і Луценко проігнорували засідання комісії з розслідування «справи Гандзюк»

17:12

«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

13:55

ЦВК: у п’ятницю починається виборча кампанія

12:54

Хомчак згадав, як виходив з Іловайського котла

12:44

«Спільна справа» оскаржила у Верховному Суді указ Зеленського про розпуск Ради

12:20

За добу петиція на сайті Зеленського за відставку Зеленського зібрала майже 50% потрібних голосів

10:23

Наостанок уряд Гройсмана залишив по собі пам'ятку національного значення

09:29

У Сенаті США вшанували пам’ять Небесної Сотні проектом резолюції

08:58

ЗЕрадник Абромавічюс бідкається, бо не має бажання працювати ані «у Зеленського», ані у Раді

08:29

Указ про розпуск Ради офіційно опублікували

07:30

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, у рашистів - 2 по 200

22 мая

21:31

Данилюк ще не знає, призначив його Богдан на посаду секретаря РНБО чи ні

21:07

Зеленський показав, що інавгурація його не змінила: він те саме чмо, за яке і голосували його фанати

20:13

В Мінюсті підтверджують: посада головного адміністратора Зеленського – не місце для адвоката Коломойського

17:03

Після особистого допиту екс-втікача Крючкова Холодницьким САП почала розслідування відносно Порошенка і Кононенка

16:19

«Європорошенківці» нарешті достроково залишили фракцію Порошенка

15:26

Представник Зеленського у Кабміни визнав, що оголошений їм розпуск Ради - проблема для МВФ

14:43

Рада провалила ЗЕконопроекти

14:07

Уляна Супрун хоче вилікувати Радбез ООН від російської зарази

13:55

«Соціологічний» указ Зеленського про розпуск Ради оскаржать у КС

13:40

Гендиректор «Кварталу» відмовився від посади генпрокурора - і став першим заступником голови СБУ (фото)

11:32

Ляшку було боляче дивитися, як адвокат Коломойського намагається стягнути з Зеленського штани

11:22

Указ про призначення Олени Зеркаль скасовано

11:05

Відразу 8 наших військових потрапили сьогодні у полон бойовиків

10:43

Видатний борець з «Роттердамом+» буде представляти Зеленського в уряді

10:17

Адвокату Коломойського «у Зеленського» здається, що олігархи хочуть грати з пересічними громадянами за одними правилами

09:53

Гриценко почув команду «Вибори!» і рветься зі стайні у кар’єр: в екіпаж непрохідних вже впряглися три коні

08:13

В Україну прилетіла не «напомажена істота з педикюром», а його дружина

«У Зеленського» питання звільнення його адміністратора перевели у конституційну площину

Зеленський звільнить Андрія Богдана з посади глави своєї адміністрації, якщо Конституційний Суд України ухвалить рішення про відповідність Конституції певних положень закону «Про очищення влади» (закон про люстрацію), зазначає заступник Богдана Руслан Рябошапка.


«Як тільки Конституційний Суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент звільнить Богдана як людину, котра повинна проходити через процедуру очищення влади», - сказав він журналістам у четвер, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Рябошапка зазначив, що Зеленський не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і, на думку заступника Богдана, не відповідає Конституції.

Раніше у четвер заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Мін'юст запитав в адміністрації Зеленського інформацію щодо проведення люстраційної перевірки новопризначених керівників адміністрації. Він пояснив, що за проведення люстраційної перевірки відповідає суб'єкт призначення, і в разі виявлення факту застосування заборон, передбачених законом, повинен звільнити таку особу і відправити це рішення до Міністерства юстиції.

22 травня Сергій Петухов заявив, що на посаду глави Адміністрації президента України не можна призначати люстрованих чиновників.

У свою чергу новопризначений глава адміністрації Зеленського Андрій Богдан наголосив, що несправедливо потрапив під дію закону про очищення влади (люстрацію), а Зеленський не порушив закону його призначенням.

Богдан з 2007 по 2010 рік працював заступником міністра юстиції України, потім заступником міністра Кабінету міністрів (2010-2011) і урядовим уповноваженим з питань антикорупційної політики (2013-2014).

Раніше, 14 травня 2019 року, Конституційний Суд України відклав розгляд закону «Про очищення влади».

У 2015 р. з поданнями про конституційність закону «Про очищення влади» до КС звернулися Верховний Суд України. Усі подання об'єднані в одне конституційне провадження.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

23 Мая 2019 21:53

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (8)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (5)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (2)

Каністру - вдову «Мотороли» (2)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (4)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (29)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 