Доба ООС: поранено ще одного нашого бійця

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 24 травня говориться:

«23 травня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» противник здійснив 10 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу населених пунктів МИКОЛАЇВКА і ПІСКИ – з протитанкових ракетних комплексів;

біля села ПАВЛОПІЛЬ – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

тричі біля населених пунктів СТАРОГНАТІВКА і ЧЕРМАЛИК – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

поблизу населеного пункту ОПИТНЕ – зі станкових протитанкових гранатометів;

двічі в районі міста АВДІЇВКА – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

біля населеного пункту ПІЩЕВИК – з автоматичних станкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників поблизу населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 були обстріляні з мінометів калібрів 120 і 82 мм та великокаліберних кулеметів.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 23 травня двох окупантів було знищено, ще одного – поранено.

Від початку поточної доби ворог тричі обстріляв наші позиції в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід»:

біля населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з мінометів калібру 82 мм;

поблизу села ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту ГНУТОВЕ – зі станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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24 Мая 2019 07:11

 

 

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