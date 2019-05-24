«Писати музику», закони, «інколи давати концерти»: у разі повернення до парламенту Вакарчук буде справжнім народним шоуменом

Не те що той Мих-Мих Поплавський, слуга естради від «Волі народу».

Співак Святослав Вакарчук більшість свого часу присвятить політиці, якщо на позачергових виборах пройде до Верховної Ради зі своєю політсилою «Голос».

Утім концерти інколи також даватиме. Про це Вакарчук розповів у коментарі Громадському.

«Я чітко усвідомлюю, якщо потрапимо у Верховну Раду, то основний час і зусилля буде займати політика й робота на благо людей. Але я залишаю за собою право писати музику та деколи давати концерти», — сказав він.

І додав, що для нього було б дивним «зрадити собі й перестати займатися музикою взагалі».

Нагадаємо, раніше політсила «Голос» запропонувала партії «Сила Людей» йти однією командою на парламентські вибори.

16 травня лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук представив свою партію «Голос» та повідомив про намір йти з нею на парламентські вибори, що відбудуться восени 2019 року. Відповідаючи на питання, навіщо він іде в парламент і в чому унікальність його партії, Вакарчук зазначив, що його мета — «змінили політичну культуру».