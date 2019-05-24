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Тимошенко вважає «референдум» Зеленського про капітуляцію неприпустимим
Україні слід наполягати на посиленні санкції Заходу проти Росії, а не думати про проведення референдуму про мирний процес із країною-окупантом.
Таку думку висловила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в четвер увечері у програмі «Право на владу» на каналі «1+1» повідомляє Ліга.net.
Вона вважає референдум «чудовою ідеєю», але «не у випадку досягнення миру в цій війні».
На думку Тимошенко, колишня влада неефективно вела переговори і потрібно «терміново сідати за стіл переговорів – без капітуляцій».
«Референдум неприпустимий», – резюмувала вона.
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