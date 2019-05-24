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Тимошенко вважає «референдум» Зеленського про капітуляцію неприпустимим

Україні слід наполягати на посиленні санкції Заходу проти Росії, а не думати про проведення референдуму про мирний процес із країною-окупантом.


Таку думку висловила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко в четвер увечері у програмі «Право на владу» на каналі «1+1» повідомляє Ліга.net.

Вона вважає референдум «чудовою ідеєю», але «не у випадку досягнення миру в цій війні».

На думку Тимошенко, колишня влада неефективно вела переговори і потрібно «терміново сідати за стіл переговорів – без капітуляцій».

«Референдум неприпустимий», – резюмувала вона.

ДИВ. ТАКОЖ:

«Почути кожного»: Зеленський пояснив, навіщо йому «референдум» о капітуляції. Все зрозуміло: або він сам нічого не розуміє, або бреше

Головний адміністратор Зеленського готовий винести на «референдум» питання про капітуляцію перед РФ


Українська правда

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24 Мая 2019 10:19

 

 

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