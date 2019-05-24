На Закарпатті повень, Зеленський готовий летіти

А у разі необхідності, мабуть, і плисти.

Зеленський у разі необхідності готовий прилетіти на Закарпаття, щоб особисто проконтролювати ліквідацію наслідків негоди. Про це повідомляє прес-служба Закарпатської обласної державної адміністрації за результатами телефонної розмови Зеленського з в. о. голови Закарпатської облдержадміністрації Ярославом Галасом.

«Зеленський зателефонував у четвер Галасу, щоб почути оперативну інформацію про наслідки паводка на Закарпатті», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Галас повідомив йому, що «повна картина щодо руйнівних наслідків стихії буде відома наступного тижня, одразу після того, як комісії по районах проведуть «інвентаризацію» й оцінять завдані збитки».

«Однак уже зараз зрозуміло, що Закарпаттю доведеться звертатися до Кабінету міністрів України з проханням виділити області з резервного фонду кошти для ліквідації наслідків негоди», - додав в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації.

У свою чергу, Зеленський доручив облдержадміністрації тримати ситуацію під контролем і запевнив, що у випадку необхідності готовий особисто прилетіти на Закарпаття, щоб проконтролювати ліквідацію наслідків паводка.

22 травня на Закарпатті розпочався паводок, спричинений сильними зливами. За два дні в області випала місячна норма опадів. Критична ситуація в Іршавському районі — вздовж течії річки Боржава, а також — по течії Ужа та його притоків у Перечинському та Ужгородському районах.