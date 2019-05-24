Якщо нова влада не може дочекатися нової Ради, то МВФ готовий зачекати з новим траншем

Міжнародний валютний фонд готовий поновити тісне співробітництво з Україною після виборів до Верховної Ради й призначення нового уряду, а зараз місія Фонду продовжує «конструктивні» переговори з українською владою в Києві.

Із такою заявою виступив у четвер директор прес-офісу МВФ Джеррі Райс, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Місія (Фонду – ред.) зараз перебуває в Києві, вони проводять конструктивні дискусії з владою щодо останнього розвитку ситуації, а також економічної політики», - підкреслив Райс.

На прохання окреслити перспективи подальшої взаємодії, представник МВФ зауважив, що у Фонді очікують призначення нового уряду України.

«Як тільки новий уряд буде сформований після (позачергових парламентських – ред.) виборів, ми готові повернутися до обговорення нашої подальшої співпраці з Україною», - зазначив Райс.

Водночас, він не став коментувати запитання, чи становлять ризики для завершення діючої програми Stand-By для України рішення щодо розпуску Верховної Ради України та відставки уряду.

«Ми не коментуємо політичних змін у будь-якій країні, отже я не буду коментувати цього в контексті України», - зазначив Райс. У цьому зв'язку він знову підкреслив, що МВФ буде готовий повернутися до співпраці з Україною після формування нового уряду, наголосивши, що «МВФ мав тісне партнерство з Україною впродовж останніх років».

Райс також нагадав, що директор-розпорядник Фонду Крістін Лагард надіслала лист Зеленському, в якому привітала його з перемогою на виборах. «Вона підкреслила, що МВФ продовжує бути готовим допомогти», - зауважив представник Фонду.

У грудні 2018 року виконавча рада МВФ ухвалила рішення про початок 14-місячної програми співробітництва з Україною в режимі Stand-By, яка передбачає виділення $3,9 млрд. Україна отримала перший транш у розмірі $1,4 млрд одразу після цього рішення.