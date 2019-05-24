Екс-начальник Генштабу Замана вийшов з-під варти

Апеляційний суд Києва звільнив з-під варти колишнього начальника Генерального штабу Збройних сил Володимира Заману, обвинуваченого в державній зраді.

Відео засідання суду 24 травня оприлюднено на Facebook-сторінці Замани, повідомляє Українська правда.

Колегія суддів постановила апеляційні скарги захисників в інтересах підозрюваного Замани задовольнити частково.

Суд зобов’язав підозрюваного Заману прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи судді.

Заману звільнили з під варти в залі суду.

Зазначається, що ухвала суду оскарженню не підлягає.

Нагадаємо: 16 травня правоохоронці заявили про завершення розслідування ймовірної державної зради колишнього начальника Генерального штабу Збройних Сил Володимира Замани.

25 лютого 2019 року Замані повідомили про підозру у державній зраді. Суд арештував екс-чиновника.

Йому зокрема закидають зменшення особового складу боєздатних військовослужбовців та розформування військових частин. Його дії нібито позбавили державу протиповітряної оборони.

Сам Замана, відповідаючи на запитання судді стосовно підозри зазначив: «Мені її вручали, але я вирішив, що це нижче мого достоїнства читати цю галіматью».