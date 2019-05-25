Мосійчуку настогидло бути бабою у Ляшка

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко повідомив про вихід народного депутата Ігоря Мосійчука з партії.

«У мене була розмова з Ігорем Мосійчуком, він заявив мені, що подає заяву про вихід з Радикальної партії. Я вітаю це його рішення: баба з воза - кобилі легше», - сказав Ляшко в ефірі телеканалу NewsOne в п'ятницю, повідомив Інтерфакс-Україна.

(Мосійчук вказує Ляшку напрямок дзвінка)

Сам Мосійчук притримується більш традиційної версії причин свого розриву з Олегом: він заявив, що причиною стали «ідеологічні розбіжності».

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