Гройсман розповів, яку молоду та «стратегічну» команду він хоче створити і очолити

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів про партію, з якою він збирається брати участь у позачергових парламентських виборах.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу Україна.

«Я прийняв рішення про те, що я буду йти до українського парламенту (а були варіанти з неукраїнською Радою? – «Обком»). Я хочу створити політичну силу без об’єднань. Я її очолю і хочу сформувати команду таких людей, які мають молодість, досвід і чітко розуміють, що потрібно державі. Ця політсила буде мати назву «Українська стратегія» і наша стратегія – це сильна Україна і заможні громадяни», - сказав Гройсман.

Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що прийняв для себе рішення подати у відставку – у середу, 22 травня.

Згідно із законом про Кабінет міністрів, прем’єр-міністр має право заявити Верховній Раді про свою відставку. Верховна Рада розглядає питання про відставку прем’єр-міністра не пізніше ніж на десятий день після надходження заяви про відставку, якщо вона надійшла під час чергової сесії Верховної Ради, і не пізніше першого пленарного тижня наступної чергової сесії, якщо така заява надійшла у міжсесійний період.

Прийняття Верховною Радою рішення про відставку прем’єр-міністра має наслідком відставку всього складу Кабміну.