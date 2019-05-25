Петиція за відставку адвоката Коломойського з поста головного адміністратора Зеленського набрала необхідні голоси

Петиція за відставку глави адміністрації Зеленського Андрія Богдана набрала на сайті президента необхідні 25 тисяч голосів.

Станом на 12 годину суботи, петицію, оприлюднену 23 травня, підписало 25289 людей, повідомляє Українська правда.

«Ми, громадяни України, вимагаємо негайної відставки… Богдана Андрія Йосиповича через порушення закону Про очищення влади (люстрацію)», - йдеться у тексті петиції.

Щоб її розглянув президент, вона мусить зібрати не менше 25 тисяч підписів.

Нагадаємо, електронна петиція «За відставку Зеленського» за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.

Андрій Богдан заявив, що розцінює цю петицію, як жарт.

(А. Богдан, фото Ельдара Сарахмана, УП)

Згодом на сайті Зеленського було зареєстровано петицію про скасування петиції про відставку Зеленського.