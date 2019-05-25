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Українська армія отримала від США ще два контрбатарейні радари

Станція AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню ворога.


Про це повідомив Урядовий портал:

«Такі радари допоможуть нашим бійцям під час ворожих обстрілів із закритих позицій й дадуть можливість точно вражати цілі противника.

З 2014 року наші американські партнери вже передали ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.

Під час церемонії передачі техніки офіцер армії США підполковник Тод Гоф пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні й надалі».


"ОБКОМ"

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25 Мая 2019 17:00

 

 

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 