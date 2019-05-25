|
|
|
Українська армія отримала від США ще два контрбатарейні радари
Станція AN/TPQ-36 призначена для виявлення та визначення координат вогневих позицій мінометів, артилерійських гармат та реактивних систем залпового вогню ворога.
Про це повідомив Урядовий портал:
«Такі радари допоможуть нашим бійцям під час ворожих обстрілів із закритих позицій й дадуть можливість точно вражати цілі противника.
З 2014 року наші американські партнери вже передали ЗСУ 13 сучасних контрбатарейних радарів.
Під час церемонії передачі техніки офіцер армії США підполковник Тод Гоф пообіцяв, що Сполучені Штати продовжать допомагати Україні й надалі».
|
|
|
Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку