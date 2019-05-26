Добa ООС: жодних втрат

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 26 травня говориться:

«25 травня збройні формування Російської Федерації шість разів порушили режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Усі випадки порушень противником режиму тиші зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід». Тут ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил:

поблизу селища ОПИТНЕ – з мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів;

чотири рази біля населеного пункту ПІСКИ – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

в районі села ПАВЛОПІЛЬ – з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 25 травня одного окупанта було поранено.

Від початку поточної доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї один раз обстріляв наші позиції поблизу села ГНУТОВЕ в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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26 Мая 2019 07:25

 

 

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