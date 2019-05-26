Ірина Геращенко нагадала про труси 5-річної давнини і готує запит до поліції

Перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко готує запит до Нацполіції щодо затримання в Рівному двох молодих людей, які вийшли на мітинг за імпічмент Зеленського.

Про це вона написала в неділю на своїй сторінці в Facebook:

«В моїй суботній стрічці фб висвітилося дві новини. В Москві затримали і затягли в міліцію Вікторію Івлеву ,за одиночний пікет з вимогою звільнити військовополонених українських моряків. В Рівному затримали і затягли в міліцію двох неповнолітніх за одиночний пікет з плакатом про « імпічмент». Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації чи не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидували іграшковими свинями, й це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингарі, це буда демократія. Всіх цих мітингарів проти «бариг» не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух «Відсіч», з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний.

Висловлюю обурення затриманням 2 неповнолітніх в Рівному. Готую запит в Нацполіцію. Негоже МВС грати в політику».

У суботу, 25 травня, у Рівному на 16-річну дівчину та 20-річного хлопця склали адмінпротоколи за імпровізований мітинг за імпічмент Зеленського.