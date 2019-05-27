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Петиція про визнання геноцидом Голодомору на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів
Онлайн-петицію, розміщену на сайті парламенту Німеччини, про визнання Голодомору в Україні 1932-1933 років геноцидом українського народу, підписало понад 50 тис. осіб, повідомили у Бундестазі.
Увечері в неділю кількість тих, хто проголосував за петицію перевищила необхідний мінімум у 50 тис. голосів, повідомив Інтерфакс-Україна.
Документ пропонує німецьким депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років. Нині петиція має бути розглянута парламентом і, можливо, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.
Збір підписів триватиме також 27 травня.
Петицію мають право також підтримувати громадяни інших країн, зокрема й України.
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