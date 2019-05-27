Коломойський: ми з Тимошенко друзі - буде їй знижка

Беня вважає Юлю другом і має намір «допомагати» їй на парламентських виборах.

Про це Ігор Коломойський сказав в інтерв'ю Українській правді.

«Ми з нею в нормальних відносинах... Ми з нею друзі, добре. Раз вона назвала мене другом, значить, ми з нею друзі», - сказав Коломойський, коментуючи відомий аудіозапис, на якому Тимошенко вітає його з днем народження і називає другом.

Водночас Коломойський вважає, що цей аудіозапис «СБУ, напевно, записало або хтось там», тому що дзвінок був по відкритому зв'язку.

Відповідаючи на питання, чи нормально він спілкується з Тимошенко після президентських виборів, олігарх сказав: «Так, і будемо допомагати їй на парламентських виборах».

На уточнююче запитання, яким чином він буде допомагати Тимошенко, Коломойський пояснив: «Тим, що ціни на рекламу будемо намагатися робити прийнятні для всіх. Тому що їх партія не дуже багата».

Він також припустив, що у Олега Ляшка після президентських виборів буде «не дуже багата» партія, тому що «від нього пішов головний спонсор» (колишній топ-менеджер холдингу СКМ Юрій Зінченко, див. про це Покинутий ахметівським «Зіною» Ляшко радикально заграє з Зеленським - «Обком»).

«І якщо у нього матеріальне становище похитнеться, ми будемо намагатися теж...» - сказав Коломойський.

Він заявив, що перед президентськими виборами «1+1» знизив ціни на рекламу, «щоб усі мали можливість потрапити на телеекран в тому ж обсязі, в якому і Петро Олексійович (Порошенко)».

Нагадаємо, Коломойський прилетів в Україну з Ізраїлю 16 травня. Він не був в Україні з червня 2017 року.

Після цього журналісти фіксували, як кортеж Коломойського тричі приїжджав до будинку Юлії Тимошенко у Козині Київській області. Водночас Тимошенко заперечує, що бачилась з олігархом, а він стверджує, що надсилав свої автомобілі до Тимошенко, щоб відволікти від себе увагу журналістів.