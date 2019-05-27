Запаси газу в українських ПСГ перевищують минулорічний показник майже на 20%

Україна з 4 квітня по 25 травня 2019 року збільшила запаси природного газу в підземних сховищах (ПСГ) на 25,7% (на 2 млрд 250,44 млн куб. м) - до 10 млрд 995,8 млн куб. м, свідчать оперативні дані АТ «Укртрансгаз».

За розрахунками агентства Інтерфакс-Україна, цей обсяг перевищує показник запасів 25 травня 2018 року на 19%, 25 травня 2017 року - на 13,8%.

ПСГ України, зокрема, 25 травня цього року поповнилися на 77,14 млн куб. м за імпорту 52,3 млн куб. м і внутрішнього видобутку 57,7 млн куб. м.

Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив, що компанія має намір закачати додаткові обсяги газу в ПСГ України на випадок припинення російським «Газпромом» транзиту газу територією країни після 2019 року. Увійти в наступний опалювальний сезон Україна планує із запасами близько 20 млрд куб. м.

Як повідомлялося, протягом опалювального сезону, що тривав з 6 листопада 2018 року по 4 квітня 2019 року, запаси газу в ПСГ знизилися на 8 млрд 449,6 млн куб. м (з 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м).

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни загальною місткістю 31 млрд куб. м.