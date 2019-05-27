 

27 мая

14:41

Московський терорист Гіркін («Стрєлков») визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними українцями (відео)

13:56

В одеській колонії бунт: є постраждалі

13:49

Кремлю шкода «ефективного» Медведчука

13:31

У планах Ради на четвер - питання відставки уряду

13:06

ЄС і ЄІБ рекомендують відкласти введення в Україні нового ринку електроенергії

12:38

«Слуги народу» мають на меті однопартійну більшість/коаліцію в майбутній Раді

12:23

Запаси газу в українських ПСГ перевищують минулорічний показник майже на 20%

11:32

Коломойський: ми з Тимошенко друзі - буде їй знижка

08:53

Петиція про визнання геноцидом Голодомору на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

07:46

Доба ООС: втрат немає

26 мая

15:34

Завтра в Одесу повернуться моряки, яких тримали у Єгипті з минулого року

13:17

Ірина Геращенко нагадала про труси 5-річної давнини і готує запит до поліції

07:25

Добa ООС: жодних втрат

25 мая

17:00

Українська армія отримала від США ще два контрбатарейні радари

14:27

Трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію відпустити захоплених українських моряків

13:03

Тріада Ріната: «Шахтар», гроші, милостиня – і жодних медведчуков з рабіновичами

12:51

Петиція за відставку адвоката Коломойського з поста головного адміністратора Зеленського набрала необхідні голоси

10:54

Гройсман розповів, яку молоду та «стратегічну» команду він хоче створити і очолити

10:23

Мосійчуку настогидло бути бабою у Ляшка

07:29

Доба ООС: один наш військовий загинув, ще одного поранено

24 мая

16:08

Екс-начальник Генштабу Замана вийшов з-під варти

11:59

Якщо нова влада не може дочекатися нової Ради, то МВФ готовий зачекати з новим траншем

10:59

На Закарпатті повень, Зеленський готовий летіти

10:19

Тимошенко вважає «референдум» Зеленського про капітуляцію неприпустимим

10:05

«Писати музику», закони, «інколи давати концерти»: у разі повернення до парламенту Вакарчук буде справжнім народним шоуменом

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Ренаціоналізація ПриватБанку: в НБУ розповили, що станеться та скільки це буде коштувати

08:24

«Слуга Батьківщини»: в БПП вважають, що Тимошенко готує нову «ширку» - цього разу з Зеленським

07:11

Доба ООС: поранено ще одного нашого бійця

23 мая

22:43

На сайті Зеленського з’явилась ще одна петиція – про звільнення адвоката Коломойського з посади головного адміністратора Зеленського

21:53

«У Зеленського» питання звільнення його адміністратора перевели у конституційну площину

«Слуги народу» мають на меті однопартійну більшість/коаліцію в майбутній Раді

Партію «Слуга народу» очолив радник Зеленського «з політичних питань» Дмитро Разумков.


На прес-конференції в понеділок в агентстві Інтерфакс-Україна він повідомив, що на з'їзді, який нещодавно відбувся, його обрано головою партії замість Івана Баканова, якого 22 травня указом Зеленського було призначено першим заступником глави Служби безпеки України - начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.

Також на прес-конференції керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко заявив: «Ми хотіли б не звертатися до інших партій для формування коаліції. В нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили».


"ОБКОМ"

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27 Мая 2019 12:38

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (9)

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Каністру - вдову «Мотороли» (3)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (4)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (38)

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 