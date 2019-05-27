«Слуги народу» мають на меті однопартійну більшість/коаліцію в майбутній Раді

Партію «Слуга народу» очолив радник Зеленського «з політичних питань» Дмитро Разумков.

На прес-конференції в понеділок в агентстві Інтерфакс-Україна він повідомив, що на з'їзді, який нещодавно відбувся, його обрано головою партії замість Івана Баканова, якого 22 травня указом Зеленського було призначено першим заступником глави Служби безпеки України - начальником головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю центрального управління СБУ.

Також на прес-конференції керівник виборчого штабу партії Олександр Корнієнко заявив: «Ми хотіли б не звертатися до інших партій для формування коаліції. В нас є така програма максимум - сформувати коаліцію з однієї політичної сили».