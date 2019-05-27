ЄС і ЄІБ рекомендують відкласти введення в Україні нового ринку електроенергії

Представництво Європейського Союзу та представництво Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні рекомендують перенести заплановане на 1 липня введення нової моделі оптового ринку електроенергії на певний час.

«Представництво ЄС і представництво Європейського інвестиційного банку в Україні рекомендують відкласти введення нового ринку електричної енергії на певний час через те, що важливі регуляторні норми й IT-системи ще не готові. З цієї причини запуск нового ринку з 1 липня може призвести до його неправильного функціонування, отже, бути контрпродуктивним щодо інтересів українських споживачів та учасників ринку», - зазначено в їх спільній заяві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У представництвах ЄС і ЄІБ також вважають, що в нинішньому політичному контексті буде складніше забезпечити управління цією реформою або втрутитися з метою усунення недоліків у разі такої потреби.

«Ми переконані, що реформа, передбачена законом («Про ринок електричної енергії» - ІФ) принесе вигоду українським споживачам завдяки введенню прозорості, поліпшенню ефективності функціонування ринку і залученню інвестицій. Ми продовжуємо підтримувати зусилля влади і учасників ринку в запровадженні цієї важливої реформи», - підсумовується в заяві.

На липень 2019 року в Україні заплановано запуск нової моделі оптового ринку е/е на виконання закону «Про ринок електричної енергії», ухваленого в квітні 2017 року. Планується перехід із роботи за моделлю «єдиного покупця» до конкурентного механізму, який передбачає двосторонні договори між виробниками та споживачами, постачальниками, введення балансувального ринку, ринку «на добу наперед» і внутрішньодобового ринку.

Народні депутати Олександр Домбровський і Лев Підлісецький 22 травня 2019 року зареєстрували законопроект №10318 про перенесення запуску нового оптового ринку е/е на три місяці - з 1 липня на 1 жовтня поточного року. Проект пропонує внести зміни до перехідних положень закону «Про ринок електричної енергії» й перенести дату запуску нових сегментів оптового ринку е/е на 1 жовтня.

Документ також передбачає ввести право регулятора щодо встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку, балансувальному ринку і за двосторонніми договорами між учасниками енергоринку.