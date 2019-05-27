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У планах Ради на четвер - питання відставки уряду

Верховна Рада України в четвер, як очікується, розгляне питання відставки Кабінету міністрів, повідомив голова ВР Андрій Парубій.


«На четвер, як ми домовлялися попереднього тижня, планується блок питань аграрної політики, але також, згідно із законом, колеги, ми маємо розглянути питання про відставку Кабінету Міністрів України», - сказав Парубій на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій і груп ВР у понеділок.

Спікер нагадав, що згідно із законодавством, парламент має десять днів для розгляду цього питання.

«Ми входимо в ці десять днів цього тижня, і тому також даю доручення комітету правової політики розглянути в середу на комітеті питання (відставки Кабміну), щоб у четвер ми могли розглянути це питання - про відставку Кабінету міністрів та прем'єр-міністра», - сказав Парубій.

Як повідомлялося, під час інавгураційної промови Зеленський заявив про те, що уряд має скласти свої повноваження та оголосив про розпуск Верховної Ради VIII скликання. Після цього Гройсман заявив про намір подати у відставку після засідання Кабінету Міністрів найближчої середи, 22 травня.

24 травня керівник прес-служби апарату Верховної Ради Ірина Кармелюк повідомила, що заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана про відставку зареєстровано в українському парламенті.


Інтерфакс-Україна

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27 Мая 2019 13:31

 

 

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