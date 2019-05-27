В одеській колонії бунт: є постраждалі

У Південній виправній колонії №51 (Одеса) під час заворушень, що сталися в понеділок, постраждало, за попередніми даними, четверо співробітників колонії. Нині ситуацію контролюють правоохоронці, призвідників бунту ізольовано.

«За попередньою інформацією, під час подій ушкодження отримало четверо співробітників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає», - повідомив відділ комунікації поліції Одеської області.

В облполіції поінформували, що для стабілізації виниклої на території закладу виконання покарань ситуації створено штаб у складі представників різних силових структур.

«Нині ситуацію повністю контролюють правоохоронні органи. Призвідників заворушення ізольовано, з ув'язненими тривають перемовини», - йдеться в повідомленні.

Після локалізації пожежі, що виникла внаслідок займання автомобіля, почне працювати слідчо-оперативна група поліції.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ст. 392 (дії, дезорганізують роботу установ виконання покарань) Кримінального кодексу України.

Представник поліції на місці повідомив журналістам, що детальніша інформація буде відома пізніше, після того, як працівники слідчого управління зможуть потрапити на територію колонії і встановлять обставини події.

За його словами, не підтверджується інформація про втечу ув'язнених.

Раніше екс-голова Державної пенітенціарної служби України Сергій Старенький повідомив, що в Одеській колонії сталася масова непокора ув'язнених, розпочалася пожежа.