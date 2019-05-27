Московський терорист Гіркін («Стрєлков») визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними українцями (відео)

Колишній ватажок терористів «ДНР» розповів, як під час обстрілів його підопічні ховалися за мирними жителями Донбасу. Власне, про це ще 5 років тому розповідали всі, але у РФ на цю інформацію або не звертали уваги, або намагалися її «спростувати».

Гіркін («Стрєлков») заявив в інтерв'ю на YouTube-каналі «ГлавТема Народ» наступне (дивитися з 16:00):

«Як мені говорив український військовий: «Що ж ви, як труси, сидите?... Виходьте в поле, не прикривайтеся мирними жителями!». Ну, вибачте, вийти в поле для того, щоб нас знищили? Я все ж таки не Дон Кіхот», – зауважив московський покидьок