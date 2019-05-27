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Глава виборчого штабу партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що від політсили до Верховної Ради планує балотуватися актор студії «Квартал 95» Юрій Корявченков («Юзик»), а також кілька учасників «Ліги сміху».


Про це він сказав журналістам у понеділок, передає LIGA.net.

«Юзик збирається йти по одному з округів в Кривому Розі», - зазначив Корнієнко.

За його словами, Корявченков буде висуватися як кандидат від партії «Слуга народу».

Також він додав, що за списками партії можуть балотуватися кілька учасників телепроекту «Ліга сміху», однак не назвав їхніх прізвищ.

Нагадаємо, 27 травня керівник виборчого штабу «Слуги народу» О. Корнієнко повідомив, що партія хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.


Українська правда

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27 Мая 2019 17:52

 

 

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