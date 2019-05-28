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Доба ООС: у наc жодних втрат

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні станом на 07:00 28 травня говориться:

27 травня збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, з них двічі – із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід» ворог з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту БЕРЕЗОВЕ.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог тричі обстріляв позиції українських захисників:

поблизу населеного пункту МИКОЛАЇВКА ДРУГА – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля населеного пункту ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

поблизу населеного пункту МАЙОРСЬК – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Втрат серед українських військовослужбовців немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 27 травня чотирьох окупантів було поранено.

Від початку поточної доби ворог один раз з мінометів калібру 120 мм обстріляв наші позиції поблизу міста МАР'ЇНКА в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Схід».

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На обстріл противника наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати ворога уточнюються».


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 07:24

 

 

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