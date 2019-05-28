 

28 мая

09:32

НАЗК запрошу президента Федерації футболу України для надання пояснень

09:10

Через новину про заяву Портнова звільнили керівника прес-служби ДБР

07:39

Луценко розповів, коли піде «до людей»

07:24

Доба ООС: у наc жодних втрат

27 мая

18:48

Верховний Суд відхилив позов до Зеленського і його указу про розпуск Ради

17:52

«Квартали» спробують засунути в парламент Юзика - і ще когось, хто після нього в Раду поміститься (фото)

14:41

Московський терорист Гіркін («Стрєлков») визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними українцями (відео)

13:56

В одеській колонії бунт: є постраждалі

13:49

Кремлю шкода «ефективного» Медведчука

13:31

У планах Ради на четвер - питання відставки уряду

13:06

ЄС і ЄІБ рекомендують відкласти введення в Україні нового ринку електроенергії

12:38

«Слуги народу» мають на меті однопартійну більшість/коаліцію в майбутній Раді

12:23

Запаси газу в українських ПСГ перевищують минулорічний показник майже на 20%

11:32

Коломойський: ми з Тимошенко друзі - буде їй знижка

08:53

Петиція про визнання геноцидом Голодомору на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

07:46

Доба ООС: втрат немає

26 мая

15:34

Завтра в Одесу повернуться моряки, яких тримали у Єгипті з минулого року

13:17

Ірина Геращенко нагадала про труси 5-річної давнини і готує запит до поліції

07:25

Добa ООС: жодних втрат

25 мая

17:00

Українська армія отримала від США ще два контрбатарейні радари

14:27

Трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію відпустити захоплених українських моряків

13:03

Тріада Ріната: «Шахтар», гроші, милостиня – і жодних медведчуков з рабіновичами

12:51

Петиція за відставку адвоката Коломойського з поста головного адміністратора Зеленського набрала необхідні голоси

10:54

Гройсман розповів, яку молоду та «стратегічну» команду він хоче створити і очолити

10:23

Мосійчуку настогидло бути бабою у Ляшка

07:29

Доба ООС: один наш військовий загинув, ще одного поранено

24 мая

16:08

Екс-начальник Генштабу Замана вийшов з-під варти

11:59

Якщо нова влада не може дочекатися нової Ради, то МВФ готовий зачекати з новим траншем

10:59

На Закарпатті повень, Зеленський готовий летіти

10:19

Тимошенко вважає «референдум» Зеленського про капітуляцію неприпустимим

Через новину про заяву Портнова звільнили керівника прес-служби ДБР

Він «мав шанс стати людиною директора», проте не став.


Про це учора повідомила співробітниця прес-служби Державного бюро розслідувань Ірина Вінокурова у Facebook:

«Я довго думала: варто про це писати чи ні. Але переконана, що мовчати не маю права. Сьогодні Директор ДБР Роман Труба змінив нам в.о. керівника прес-служби Андрія Мальчика. Змінив через публікацію на сайті та фейсбук-сторінці новини про реєстрацією провадження за заявою А. Портнова. Ось цієї.

Інформаційне повідомлення було підготовлене та узгоджене зі слідством із дотриманням усіх юридичних нюансів. Безперечно, це суспільно важлива інформація, бо журналісти обривали телефони прес-служби весь день. На жаль, це вже не перший випадок цензури, пов‘язаний саме з провадженнями, де згадуються гучні прізвища.

Роман Труба мотивував рішення змінити Андрія Мальчика так: «Ти мав стати людиною Директора...тобто... професіоналом! Тобі давався такий шанс! Такий шанс!».

Сьогодні ж нам призначили нового в.о. начальника прес-служби Державного бюро розслідувань – дизайнера Максима Білоусенка!!! Ну як нового….Півтора місяці тому ми усією прес-службою домоглись, аби директор його зняв… Через відсутність освіти, належного досвіду, абсолютну некомпетентність та як наслідок – невміння знайти спільну мову з колективом. Призначений за дивним збігом обставин – колишній помічник народного депутата від «Народного фронту» Кодоли. Він, певно, на відміну від свого попередника, «людина Директора».

Відчуваю, що далі ще полетять голови тих, хто «не став людиною Директора». І скоріш за все, це будуть ті, хто і голову має, і людиною лишається попри все.

Згідно Закону України про «Державне бюро розслідувань», кадрові питання Директор має погоджувати із першим заступником та заступником. А в.о. керівника підрозділу, відповідно до закону, призначається старший за віком службовець підрозділу. Призначений в.о. - не старший за віком. Про «бути людиною Директора», як основний критерій під час призначення, у законі нічого не написано», - зазначає І. Вінокурова.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

28 Мая 2019 09:10

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (9)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (8)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (3)

Каністру - вдову «Мотороли» (3)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (4)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (38)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 