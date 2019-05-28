Через новину про заяву Портнова звільнили керівника прес-служби ДБР

Він «мав шанс стати людиною директора», проте не став.

Про це учора повідомила співробітниця прес-служби Державного бюро розслідувань Ірина Вінокурова у Facebook:

«Я довго думала: варто про це писати чи ні. Але переконана, що мовчати не маю права. Сьогодні Директор ДБР Роман Труба змінив нам в.о. керівника прес-служби Андрія Мальчика. Змінив через публікацію на сайті та фейсбук-сторінці новини про реєстрацією провадження за заявою А. Портнова. Ось цієї.

Інформаційне повідомлення було підготовлене та узгоджене зі слідством із дотриманням усіх юридичних нюансів. Безперечно, це суспільно важлива інформація, бо журналісти обривали телефони прес-служби весь день. На жаль, це вже не перший випадок цензури, пов‘язаний саме з провадженнями, де згадуються гучні прізвища.

Роман Труба мотивував рішення змінити Андрія Мальчика так: «Ти мав стати людиною Директора...тобто... професіоналом! Тобі давався такий шанс! Такий шанс!».

Сьогодні ж нам призначили нового в.о. начальника прес-служби Державного бюро розслідувань – дизайнера Максима Білоусенка!!! Ну як нового….Півтора місяці тому ми усією прес-службою домоглись, аби директор його зняв… Через відсутність освіти, належного досвіду, абсолютну некомпетентність та як наслідок – невміння знайти спільну мову з колективом. Призначений за дивним збігом обставин – колишній помічник народного депутата від «Народного фронту» Кодоли. Він, певно, на відміну від свого попередника, «людина Директора».

Відчуваю, що далі ще полетять голови тих, хто «не став людиною Директора». І скоріш за все, це будуть ті, хто і голову має, і людиною лишається попри все.

Згідно Закону України про «Державне бюро розслідувань», кадрові питання Директор має погоджувати із першим заступником та заступником. А в.о. керівника підрозділу, відповідно до закону, призначається старший за віком службовець підрозділу. Призначений в.о. - не старший за віком. Про «бути людиною Директора», як основний критерій під час призначення, у законі нічого не написано», - зазначає І. Вінокурова.