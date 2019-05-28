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НАЗК запрошу президента Федерації футболу України для надання пояснень

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 16 осіб прибути до НАЗК для надання пояснень та у разі наявності підстав складення протоколів про адміністративні правопорушення.


Про це повідомляє сайт НАЗК. Отже, запрошуються:

«за ознаками порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів –

Павелка Андрія Васильовича, народного депутата України (президента Федерації футболу України – «Обком»), 28 або 29 травня протягом робочого дня

Омельяновича Дениса Сергійовича, народного депутата України, 29 травня о 10.00

Смоляра Юрія Володимировича, депутата Богуславської міської ради, 29 травня о 12.00

Рогового Олександра Ілліча, депутата Григорівської сільської ради, 29 травня о 15.00;

за ознаками порушення обмеження щодо сумісництва та суміщення –

Котвіцького Ігоря Олександровича, народного депутата України, 28 або 29 травня протягом робочого дня (повторно);

за ознаками невиконання законних вимог Національного агентства –

Тахтая Олексія Володимировича, Державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України, 31 травня протягом робочого дня

Гаврилишина Андрія Васильовича, Озерянського сільського голову Галицького району Івано-Франківської області, 04 червня протягом робочого дня;

за ознаками несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2015, 2016 та 2017 роки –

Космініна Сергія Олексійовича, суддю Артемівського районного суду міста Луганськ, 29 травня об 11.00;

за ознаками несвоєчасного подання щорічної декларації за 2018 рік –

Волощук Наталію Валеріївну, начальника відділу погашення боргу Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області, 28 травня об 11.00;

за ознаками несвоєчасного подання щорічних декларацій за 2017, 2018 роки –

Бойко Анну Анатоліївну, заступника начальника відділу податків і зборів з юридичних осіб Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, 28 травня о 09.00;

за ознаками несвоєчасного подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані –

Гаврилюка Михайла Васильовича, народного депутата України, 28 травня об 11.00

Шандулу Людмилу Олександрівну, прокурора Харківської місцевої прокуратури № 4, 28 травня о 16.00

Сендака Ігоря Михайловича, заступника начальника відділу ГСУ ГПУ, 28 тарвня о 10.00

Старенького Євгена Олеговича, головного державного інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста «Херсон – центральний» митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, 28 травня о 14.00

Волощук Наталію Валеріївну, начальника відділу погашення боргу Києво-Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області, 28 травня об 11.00;

за ознаками несвоєчасного подання декларацій перед звільненням та після звільнення за 2018 рік –

Магеру Андрія Йосиповича, колишнього члена ЦВК, 28 травня о 12.00

Данилевського Юрія Миколайовича, колишнього члена ЦВК, 29 травня о 12.00.

Національне агентство здійснює збір фактичних даних за ознаками можливого порушення вимог ЗУ «Про запобігання корупції» щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, невиконання законних вимог Національного агентства, несвоєчасного подання декларації, несвоєчасного подання декларації перед звільненням та після звільнення, повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

Ці особи запрошені офіційним листом Національного агентства за тиждень до оприлюднення на офіційному веб-сайті.

Національне агентство зазначає, що неявка посадової особи не є перешкодою для здійснення подальших можливих заходів відповідно до вимог законодавства України про адміністративні правопорушення», - наголошується у повідомлені НАЗК.


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 09:32

 

 

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