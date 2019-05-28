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З’їзд «Опоплатформи - За життя» одноголосно пристроїв всіх своїх ватажків
27 травня у Києві відбувся черговий з'їзд політичної партії «Опозиційна платформа - За життя», на якому розглянуто низку організаційних питань.
Народних депутатів Вадима Рабіновича і Юрія Бойка одноголосно обрано співголовами політсили.
Віктора Медведчука одноголосно обрано головою політради і головою стратегічної ради партії, а народного депутата Сергія Льовочкіна - головою виконкому партії.
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