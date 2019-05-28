 

28 мая

16:36

Саакашвілі знов став громадянином України, а Данилюк – секретарем РНБО

14:22

ДТЕК Ахметова офіційно отримала контроль над «Київобленерго»: правління компанії звільнено

14:09

В АМКУ після «листа щастя» від НАБУ таки відкрили справу щодо НКРЕКП та «Роттердаму+»

13:45

Нардепи збрехали у деклараціях на 8,5 млрд

13:08

ЗЕ!бригада стверджує: після того, як до LIFTу заштохвалися «квартали» та інший мотлох, у кабінці ще залишилось місце

12:30

З’їзд «Опоплатформи - За життя» одноголосно пристроїв всіх своїх ватажків

09:32

НАЗК запрошу президента Федерації футболу України для надання пояснень

09:10

Через новину про заяву Портнова звільнили керівника прес-служби ДБР

07:39

Луценко розповів, коли піде «до людей»

07:24

Доба ООС: у наc жодних втрат

27 мая

18:48

Верховний Суд відхилив позов до Зеленського і його указу про розпуск Ради

17:52

«Квартали» спробують засунути в парламент Юзика - і ще когось, хто після нього в Раду поміститься (фото)

14:41

Московський терорист Гіркін («Стрєлков») визнав, що бойовики у 2014 році прикривалися мирними українцями (відео)

13:56

В одеській колонії бунт: є постраждалі

13:49

Кремлю шкода «ефективного» Медведчука

13:31

У планах Ради на четвер - питання відставки уряду

13:06

ЄС і ЄІБ рекомендують відкласти введення в Україні нового ринку електроенергії

12:38

«Слуги народу» мають на меті однопартійну більшість/коаліцію в майбутній Раді

12:23

Запаси газу в українських ПСГ перевищують минулорічний показник майже на 20%

11:32

Коломойський: ми з Тимошенко друзі - буде їй знижка

08:53

Петиція про визнання геноцидом Голодомору на сайті Бундестагу набрала необхідну кількість голосів

07:46

Доба ООС: втрат немає

26 мая

15:34

Завтра в Одесу повернуться моряки, яких тримали у Єгипті з минулого року

13:17

Ірина Геращенко нагадала про труси 5-річної давнини і готує запит до поліції

07:25

Добa ООС: жодних втрат

25 мая

17:00

Українська армія отримала від США ще два контрбатарейні радари

14:27

Трибунал ООН з морського права зобов’язав Росію відпустити захоплених українських моряків

13:03

Тріада Ріната: «Шахтар», гроші, милостиня – і жодних медведчуков з рабіновичами

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10:54

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ЗЕ!бригада стверджує: після того, як до LIFTу заштохвалися «квартали» та інший мотлох, у кабінці ще залишилось місце

Нувориші Зеленського з ентузіазмом проголошують банальні речі, які вони вже своєю кадровою ненажерливістю встигли спростувати.


Команда Зеленського запустила проект LIFT: «Це платформа, яка нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, які сформують державу як сучасний сервіс для кожного громадянина України», - зазначають ініціатори проекту, сповіщає Інтерфакс-Україна.

«Ми об'єднали найкращі рекрутингові компанії і фахівців, які ретельно стежитимуть за процесом відбору», - зазначають у Зеленського.

23 травня Зеленський під час свого комічного номера на Українському форумі інтернет-діячів iForum оголосив про запуск найближчим часом цього проекту, який «дасть можливість усім охочим пропонувати свої ідеї в рамках анонсованого ним під час передвиборчої кампанії процесу діджиталізації держави - створення «держави в смартфоні».


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 13:08

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

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АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 