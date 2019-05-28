ЗЕ!бригада стверджує: після того, як до LIFTу заштохвалися «квартали» та інший мотлох, у кабінці ще залишилось місце

Нувориші Зеленського з ентузіазмом проголошують банальні речі, які вони вже своєю кадровою ненажерливістю встигли спростувати.

Команда Зеленського запустила проект LIFT: «Це платформа, яка нарешті дасть поштовх для змін у країні: нових людей на державні та соціальні проекти, інноваційні ідеї та розробки, які сформують державу як сучасний сервіс для кожного громадянина України», - зазначають ініціатори проекту, сповіщає Інтерфакс-Україна.

«Ми об'єднали найкращі рекрутингові компанії і фахівців, які ретельно стежитимуть за процесом відбору», - зазначають у Зеленського.

23 травня Зеленський під час свого комічного номера на Українському форумі інтернет-діячів iForum оголосив про запуск найближчим часом цього проекту, який «дасть можливість усім охочим пропонувати свої ідеї в рамках анонсованого ним під час передвиборчої кампанії процесу діджиталізації держави - створення «держави в смартфоні».