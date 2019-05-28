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Нардепи збрехали у деклараціях на 8,5 млрд

За результатами повних перевірок декларацій, проведених у 2017 – 2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень, повідомило НАЗК.


На сайті Національного агентства з питань запобігання корупції говориться:

«Наразі Національне агентство завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72-ма народними депутатами України.

З них у 77 деклараціях народних депутатів виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень.

Національне агентство склало та направило до Національного антикорупційного бюро для здійснення досудового розслідування 23 обґрунтовані висновки про виявлення ознак кримінальних правопорушень: декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (стаття 366-1 ККУ) та незаконного збагачення (до визнання неконституційною статті 368-2 ККУ).

За наявною інформацією, 10 обґрунтованих висновків НАЗК щодо виявлених ознак кримінальних правопорушень у діях народних депутатів: Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабіновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучило до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.

За повідомленням НАБУ, матеріали Національного агентства щодо недостовірних відомостей у декларації Людмили Денісової стали підставою для Національного антикорупційного бюро розпочати досудове розслідування. Також на підставі обґрунтованих висновків НАЗК щодо недостовірних відомостей у деклараціях Дениса Омельяновича НАБУ розпочало інформаційно-аналітичну роботу.

Крім того, за фактами декларування народними депутатами недостовірної інформації складено та направлено до суду 4 протоколи про адміністративні правопорушення за частиною четвертою статті 172-6 КУпАП.

Ще у 49 деклараціях народних депутатів встановлено недостовірні відомості на суму, яка не перевищує 100 прожиткових мінімумів, що не тягне за собою адміністративну чи кримінальну відповідальність. Про виявлені порушення повідомлено на офіційному веб-сайті Національного агентства.

Уповноважені особи Національного агентства продовжують повну перевірку декларацій народних депутатів України.

Національне агентство невідкладно реагує на факти порушень законодавства у сфері запобігання корупції, вносить приписи керівникам установ, складає та направляє до суду протоколи про адміністративні правопорушення. На Національне агентство законодавством покладена превентивна місія запобігання корупції, НАЗК не має функцій слідства, права бути суб’єктом судового процесу і не є каральним органом. У разі виявлення ознак кримінального правопорушення, пов’язаного з корупцією, НАЗК затверджує обґрунтований висновок та надсилає його до правоохоронних органів».


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 13:45

 

 

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