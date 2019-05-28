Саакашвілі знов став громадянином України, а Данилюк – секретарем РНБО

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Наводимо два з цих документів:

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №329/2019

Питання громадянства України

Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статей 9, 22 Закону України «Про громадянство України» постановляю:

1. Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України:

АХМАДІ КОЛАРІДЖАНІ Аболфазла, 1983 року народження, уродженця Ісламської Республіки Іран, який проживає у місті Києві;

КОСТІКОВА Олександра Сергійовича, 1997 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Донецькій області;

САМЕД-ЗАДЕ Еміна Іззата огли, 1990 року народження, уродженця Азербайджанської Республіки, який проживає у місті Києві;

ТОЙГОНБАЄВА Зіятдінбека Курманбековича, 1974 року народження, уродженця Киргизької Республіки, який проживає у місті Києві.

2. Прийняти до громадянства України як особу, яка має визначні заслуги перед Україною, АЛЬТУНСІ Тамера Мохаммеда Маджеда, 1972 року народження, уродженця Сирійської Арабської Республіки, який проживає у місті Одесі.

3.Внести до Указу Президента України від 26 липня 2017 року № 196 «Про припинення громадянства України Бондарєвої Т., Корнійчук О.А., Коротецького Л.О. та інших осіб» зміну, виключивши положення щодо втрати СААКАШВІЛІ Міхеілом громадянства України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 травня 2019 року»

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №327/2019

Про призначення О.Данилюка Секретарем Ради національної безпеки і оборони України

Призначити ДАНИЛЮКА Олександра Олександровича Секретарем Ради національної безпеки і оборони України.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 травня 2019 року»


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 16:36

 

 

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Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 