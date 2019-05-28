Мер Одеси розповів о планах відносно Гепи і Ради

Судячи з усього, нові обличчя в новій Раді будуть не менш «привабливими», ніж пики чинних нардепів.

З'їзд партії мерів, на якому ухвалюватиметься рішення про участь в дострокових парламентських виборах, відбудеться 2 червня в Харкові. Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Труханова, до складу об'єднаної політичної сили, про створення якої раніше заявив мер Харкова Геннадій «Гепа» Кернес, увійдуть партія «Довіряй справам», а також однодумці в питаннях соціально-економічного розвитку України.

Він зазначив, що на з'їзді в Харкові відбудеться перший етап об'єднання партій. Сьогодні тривають переговори, коло представників місцевої влади – не тільки Харкова, Одеси та Ужгорода – зростає. Всі деталі будуть озвучені в рамках з'їзду.

«Ідея такої консолідації зусиль затребувана і своєчасна. Зараз до нас приєднуються мери міст по всій Україні. Це ефективні й успішні управлінці, які виправдали довіру своїх виборців реальними справами», - підкреслив Труханов.

При цьому він додав, що не вважає короткі терміни проведення виборчої кампанії перешкодою успішності об'єднаної політсили.

«Кампанія довжиною в два місяці не залишає жодного шансу популізму і порожнім обіцянкам. Люди обиратимуть тільки тих, чия робота помітна. І саме цей фактор дозволить відібрати в парламент дійсно гідних людей, які щодня працюють на благо українців», - додав Труханов.

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