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Тріумф справедливості чи зради? Луценко і Тимошенко розійшлися в оцінках повернення Саакашвілі громадянства

Генеральний прокурор України Юрій Луценко назвав колишнього голову Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі «зрадником».


Так він відповів на запитання головного редактора РБК-Україна Сергія Щербини у Facebook.

На питання: «А ваша позиція з питання отримання Саакашвілі грошей у Курченка і звинувачення у сприянні злочинного угруповання залишаються в силі, або концепція змінилася?» - Луценко відповів: «Ні, зрадник».

Нагадаємо, в грудні 2017 року Генеральна прокуратура України звинуватила екс-президента Грузії Саакашвілі і керівника київського обласного осередку партії «Рух нових сил» Севериона Дангадзе в наміри повалити конституційний лад і захопити державну владу в Україні.

Їм також приписали сприяння учасникам злочинних організацій. На думку правоохоронців, фінансувати переворот мав намір одіозний бізнесмен Сергій Курченко. За даними слідства, Курченко передав представникам Саакашвілі 500 тис. доларів. Курченко нібито обіцяв підтримку Саакашвілі в обмін на сприяння поверненню активів.

Тоді Генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що Саакашвілі організував акції протесту з метою захоплення державної влади в Україні та сприяння членам злочинного угруповання екс-президента Віктора Януковича і бізнесмена Сергія Курченка припинення їх кримінального переслідування.

ГПУ також оприлюднила записи розмов у справі Саакашвілі. Експертиза записів переговорів лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі з бізнесменом Сергієм Курченко підтвердила справжність їх голосів.

У той же час нардеп Юлія Тимошенко рішення Зеленського повернути громадянство Саакашвілі розцінила як відновлення справедливості.

(фото facebook / YuliaTymoshenko)

«Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Михайла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість. Але ж ми з вами знаємо, що справедливість є, за неї варто боротися!» - написала лідер «Батьківщини» у Facebook.


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 20:54

 

 

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