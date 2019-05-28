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Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли техніка та секрети

У Порошенка це спростовують.


Новопризначений секретар РНБО Олександр Данилюк заявляє, що із ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори і сервери із секретною інформацією. Данилюк записав відео, у якому показав ці кімнати і опублікував його у Facebook, повідомляє Українська правда.

«Це ситуативна кімната Адміністрації президента. От так вона зараз виглядає. Ще місяць тому вона виглядала абсолютно інакше. На всіх стінах були великі монітори, які приєднані до серверів», - сказав він.

За його словами, «все було знято під час зміни влади. От така вийшла цивілізована передача влади».

Він стверджує, що під час нарад дуже часто використовувалась інформація з секретних джерел.

«Інформація потрапляла через захищені канали зв’язку до цієї кімнати», - розповів секретар РНБО.

За його словами, ця секретна інформація «мала зберігатися на серверах» у кімнаті, де зараз порожньо.

«Сервери також були вивезені, - додав він і запитав, - що сталося із серверами, на яких зберігалася секретна інформація?»

Водночас прес-секретар Петра Порошенка Святослав Цеголко заявив, що техніка у ситуативній кімнаті була орендована і потім повернута власнику, а також він заперечив, що на серверах була конфіденційна інформація.

«Жодної конфіденційної інформації на серверах не зберігалося, доступ до неї забезпечувався лише on line», - стверджує речник.

За його словами, кімната працювала як відображення різних джерел інформації, але ці джерела залишалися на своїх місцях у Прикордонній службі, СБУ чи податковій.

«До речі, в РНБО, де працює пан Данилюк, є ситуаційний центр, з усіма конфіденційними серверами», - додав Цеголко.

Колишній секретар РНБО Олександр Турчинов також прокоментував відео Данилюка.

«Хочу підкреслити, що наведений Данилюком відеоматеріал жодним чином не має відношення до РНБО. Він був знятий в окремих приміщеннях Адміністрації президента України (вулиця Банкова)», - заявив Турчинов.

За його словами, головний ситуаційний центр РНБО, який знаходиться на вулиці Болбочана, та обладнання приміщень працівників РНБО «перебувають під надійною охороною та працюють в штатному режимі».

«Коли Олександр Данилюк потрапить на своє робоче місце в Апараті РНБО, він зможе в цьому переконатися», - запевнив Турчинов.


"ОБКОМ"

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28 Мая 2019 22:44

 

 

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