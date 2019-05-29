Сьогодні до України повертається громадянин Саакашвілі

«Жодних амбіцій».

Екс-президент Грузії, колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі підтвердив, що в середу, 29 травня, повернеться до України.

«Зараз я приїжджаю до України, завтра я приїжджаю до України. За першої ж можливості я також повертатимуться до Грузії», - сказав він в ефірі телеканалу «Наш» (по Skype) у вівторок.

Саакашвілі висловив подяку Зеленському за повернення йому громадянства України.

Він також запевнив, що у нього немає «жодних особистих політичних амбіцій».

Відповідаючи на запитання про те, чи має намір він із партією «Рух нових сил» брати участь у парламентських виборах в Україні, Саакашвілі зазначив, що під час реєстрації Мін'юст вніс до назви партії «Рух нових сил» зміни, через які ця політсила наразі «офіційно не зареєстрована», а є «інша партія з прізвищем Саакашвілі».

«Я вважаю, що на цих виборах (парламентських) більшість отримає партія «Слуга народу». Мені здається, потрібно дати їм шанс, можливість отримати більшість, а потім контролювати», - зауважив Саакашвілі.

Пізніше він написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook: «Завтра повертаюся до себе додому в Київ! Рейс №753 авіакомпанії LOT Варшава-Київ (Бориспіль). За розкладом прибуваю о 17:15!».

Як відомо, Зеленський своїм указом від 28 травня повернув громадянство України Саакашвілі.

У липні 2017 року Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня 2017 року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прибічників, що супроводжувалося протистоянням із прикордонниками і правоохоронцями. 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України.

12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в ресторані «Сулугуні» в центрі Києва неподалік офісу його партії «Рух нових сил», після чого доставили в аеропорт «Бориспіль» і відправили літаком до Польщі. У МВС України пояснили, що відповідно до вже ухвалених судових рішень Саакашвілі перебував на території України незаконно, а тому з «дотриманням усіх юридичних формальностей був повернений до країни, звідки прибув, порушуючи вітчизняне законодавство».

22 травня 2019 адвокат Саакашвілі Руслан Чорнолуцький подав до Адміністрації Зеленського листа Саакашвілі з проханням повернути йому громадянство України. Саакашвілі зазначив, що якщо у Зеленского навіть є якісь сумніви щодо доцільності повертати йому громадянство України, він може дати розпорядження голові Державної прикордонної служби про те, що Саакашвілі має право в'їхати в Україну, щоб самому захистити свої права в суді.

У Державній прикордонній службі України запевнили, що немає підстав не пустити в країну Саакашвілі.