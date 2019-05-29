«Батьківщина» піде на вибори «курсом» Тимошенко і без попутників

Нагородою Зеленському за вдалі вибори буде «Новий економічний курс» Тимошенко, що дасть «можливість за 5 років досягнути рівня Польщі».

«Батьківщина» – це самодостатня велика команда, яка зможе показати людям гарний «результат змін», а тому йде на парламентські вибори самостійно. Про це заявила Юлія Тимошенко в прямому ефірі «Українського радіо», сповіщає прес-служба «Батьківщини»:

«Ті політичні сили, які підтримують наш Новий курс, докорінну зміну економічної стратегії, які підтримують зниження тарифів, – ми готові з ними співпрацювати. Але ми йдемо на вибори самостійно», – наголосила лідер «Батьківщини».

Голова партії зауважила, що наразі її політичній силі та їй особисто дуже важливо просто створити умови, за яких українці будуть щасливими.

«Для мене люди ніколи не були електоральним полем. І це зміст моєї роботи в політиці: я завжди намагалась робити те, що потрібно людям і Україні», – запевнила вона.

Юлія Тимошенко вважає також, що зараз треба говорити не про об’єднання чи роз’єднання політиків, а про те, як далі діяти новій владі, новому президенту.

«Наша команда не в опозиції до нового президента. Ми хотіли йому передати Новий економічний курс, який ми напрацювали і який може реалізувати докорінні зміни в Україні. Він дає можливість за 5 років досягнути рівня Польщі і далі розвивати країну. Тож, ми не плануємо створювати опозиційні об’єднання, ми хочемо допомогти президенту, якого обрали люди», – підсумувала лідер «Батьківщини».