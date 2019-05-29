Керівництво «Нафтогазу» не отримає чергову премію: НАКу відмовили в стягненні майже 100 млн боргу Ахметова

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Верховний суд України відмовив «Нафтогазу України» у стягненні майже 100 млн гривень боргів «Київенерго» з його правонаступника «Київтеплоенерго».


Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Верховного суду.

«У справі № 910/5080/18 ПАТ «НАК «Нафтогаз України» звернулося до господарського суду з позовом до ПАТ «Київенерго» (яке у подальшому змінило найменування на АТ «Київенерго») про стягнення 97 240 951,05 грн заборгованості, яка виникла у зв'язку з неналежним виконанням відповідачем зобов'язання з оплати поставленого природного газу за договором постачання природного газу.

...Суд погоджується з висновком апеляційного господарського суду про те, що поширення положень ч. 3 ст. 22 Закону України «Про теплопостачання» на ці правовідносини буде мати наслідком протиправне позбавлення органу місцевого самоврядування (в тому числі через створювані ним комунальні підприємства) права розпорядження своєю власністю та містить ознаки дискримінаційного підходу в частині визначення юридичної поведінки сторін господарських правовідносин з порушенням принципу рівності та пропорційності, а отже, суперечить справедливому застосуванню норми права як елементу верховенства права», - сказано у рішенні суду.


"ОБКОМ"

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29 Мая 2019 11:55

 

 

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