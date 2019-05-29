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Відставку Гройсмана і Виборчий кодекс підтримали у комітеті Ради

Комітет Верховної Ради з питань правової політики та правосуддя підтримав відставку Володимир Гройсмана з посади прем’єр-міністра.


Про це повідомив перший заступник голови цього комітету Леонід Ємець.

«По Гройсману рішення прийняте, тепер справа за Радою», – написав він у Facebook.

«Є 18 голосів за! Виборчий кодекс пройшов комітет!» – додав Ємець.

Він зазначив, що до цього «три місяці не було кворуму».


Українська правда

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29 Мая 2019 12:59

 

 

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