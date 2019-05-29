Тимошенко вже бачить себе прем’єром і обіцяє підвищення зарплат, пенсій та зниження тарифів

«Новий курс».

Про це Юлія Тимошенко сказала в ефірі Українського радіо, повідомляє прес-служба «Батьківщини»:

«Зараз на виборах люди обрали нового президента, а тепер на парламентських – можуть обрати нового прем’єра. Тому що на чолі кожної партії, яка йде до Верховної Ради, стоїть лідер, який, у разі перемоги і входження у коаліцію, може очолити Кабмін», – зауважила лідер «Батьківщини».

За її словами, обрання нового голови уряду залежить саме від українців, від того, як вони проголосують, а не від кулуарних домовленостей: «Це важливе повноваження людей – формувати уряд. Це буде їхня воля та рішення».

Як зазначила політик, «якщо люди проголосують за нашу партію, – дійсно, я як лідер можу претендувати на позицію прем’єр-міністра».

«Якщо народ дозволить зайти в парламент і формувати уряд з новим президентом, ми почнемо з пенсійних змін. І поставимо пенсію не менше затвердженого середнього прожиткового рівня, ми змінимо коефіцієнт нарахування пенсії з 1 на 1.35, ми проведемо індексацію та осучаснення. Ми не дозволимо більше так знущатися з пенсіонерів», – зауважила вона.

Серед перших кроків нового прем’єра і зниження тарифів.

«Це є нашим стратегічним завданням і ми зможемо це поправити, якщо переможемо на парламентських виборах», – підсумувала Юлія Тимошенко.

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