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ДБР розслідує зникнення з таємної кімнати адміністрації Зеленського рахунково-обчислювальної апаратури (навчальне відео)

Слідчі київського теруправління Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування щодо можливої втрати службовими особами АП матеріальних носіїв секретної інформації, які містять державну таємницю.


Про це повідомила прес-служба ДБР:

«28 травня 2019 року в засобах масової інформації оприлюднено відеозвернення Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Данилюка щодо відсутності в ситуативній кімнаті Адміністрації Президента України серверів, які містять секретну інформацію.

Кримінальне провадження зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 329 Кримінального кодексу України (втрата документів, що містять державну таємницю, що спричинило тяжкі наслідки).

Слідчі ДБР проводять першочергові слідчі дії, спрямовані на всебічне, повне та неупереджене дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення», - говориться у повідомлені.

Від «Обкому»: Якщо раптом екс-міністр фінансів, а зараз – секретар РНБОУ О. Данилюк не знав чи забув, як слід проводити інвентаризацію (зокрема – «рахунково-обчислювальних апаратів»), то ми підготували для нього навчальне відео:


"ОБКОМ"

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29 Мая 2019 14:01

 

 

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