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Дoба ООС: втрати лише в окупантів
Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
У зведенні станом на 07:00 30 травня говориться:
«29 травня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
біля села ВОДЯНЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм;
чотири рази поблизу населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів;
тричі в районі міста АВДІЇВКА – з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу населеного пункту ЧЕРМАЛИК – з озброєння бойових машин піхоти;
біля міста МАР'ЇНКА – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
двічі в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;
біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
поблизу села ГНУТОВЕ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
біля села ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази:
поблизу населеного пункту ОРІХОВЕ – з артилерійських систем калібру 152 мм;
біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з мінометів калібру 120 мм;
поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів;
в районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – зі стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено.
Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано».
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