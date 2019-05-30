Дoба ООС: втрати лише в окупантів Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

У зведенні станом на 07:00 30 травня говориться: «29 травня збройні формування Російської Федерації 19 разів порушили режим припинення вогню, з них п'ять разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм та мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, протитанкових ракетних комплексів, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник 15 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил: біля села ВОДЯНЕ – з артилерійських систем калібру 122 мм; чотири рази поблизу населеного пункту ПІСКИ – з мінометів калібру 82 мм та протитанкових ракетних комплексів; тричі в районі міста АВДІЇВКА – з озброєння бойових машин піхоти, зенітних установок ЗУ-23-2, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу населеного пункту ЧЕРМАЛИК – з озброєння бойових машин піхоти; біля міста МАР'ЇНКА – зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; двічі в районі населеного пункту НОВОТРОЇЦЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів; біля населеного пункту НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу села ГНУТОВЕ – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; біля села ТАЛАКІВКА – з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» позиції наших захисників були обстріляні чотири рази: поблизу населеного пункту ОРІХОВЕ – з артилерійських систем калібру 152 мм; біля населеного пункту ЗОЛОТЕ-4 – з мінометів калібру 120 мм; поблизу населеного пункту НОВОЛУГАНСЬКЕ – з автоматичних станкових гранатометів; в районі ділянки розведення сил і засобів поблизу населеного пункту СТАНИЦЯ ЛУГАНСЬКА – зі стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь. За даними розвідки Об'єднаних сил, 29 травня трьох окупантів було знищено, ще одного – поранено. Від початку поточної доби обстрілів з боку противника не зафіксовано».

"ОБКОМ" Версия для печати 30 Мая 2019 07:22 Опубликовать Tweet





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