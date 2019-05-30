 

30 мая

17:18

Місія МВФ покинула Київ – бо нема чого робити: влада «кварталів», заяви про дефолт, дострокові вибори, не зрозуміло який уряд

16:15

Зеленський вніс до ВР подання про звільнення міністрів закордонних справ та оборони і голови СБУ

16:04

Управитель «Межигір’ям» відхрещується від Мураєва

15:44

Патріарх Варфоломій: присутність Московського патріархату в Україні шкодить національним інтересам країни

13:58

Бойовики «ЛНР» приєднались до акції «ЗеленскийПризнайВыборДонбасса» - повну самостійність рашистських анклавів у складі України

13:29

Рада не прийняла відставку Гройсмана*****

13:12

Капітаном корабля, який втопив у Будапешті теплохід, виявився українець

12:26

ДФС заздалегідь попередила контрабандистів «за облаву»

11:49

Філарет дофіларетствовувся: Православна церква України визнала розпорядження від імені «релігійного об’єднання УПЦ КП» не дійсними

11:10

Верховний Суд завернув скаргу на Богдана як головного адміністратора Зеленського

10:02

У Києві з’явиться вулиця Олекси Тихого

09:07

Кононенко вийшов з партії свого друга Порошенка – бо став «ліфтером»

08:35

На Рівненщині розбився військовий вертоліт: є загиблі

08:24

Свою особисту безпеку Зеленський не довірив клоунам з «Кварталу»

08:02

«ГОК-стоп»-2: КС закрив справу про приватизацію «Укррудпрома»

07:22

Дoба ООС: втрати лише в окупантів

29 мая

14:01

ДБР розслідує зникнення з таємної кімнати адміністрації Зеленського рахунково-обчислювальної апаратури (навчальне відео)

13:32

Спікер РФ РФ пропонує повернути Україні Крим, покарати російських терористів за участь у війні на Донбасі, відшкодувати Україні збитки

13:08

Тимошенко вже бачить себе прем’єром і обіцяє підвищення зарплат, пенсій та зниження тарифів

12:59

Відставку Гройсмана і Виборчий кодекс підтримали у комітеті Ради

11:55

Керівництво «Нафтогазу» не отримає чергову премію: НАКу відмовили в стягненні майже 100 млн боргу Ахметова

11:09

«Батьківщина» піде на вибори «курсом» Тимошенко і без попутників

10:43

Екс-топ-«регіонал» Єфремов за гратами з чоловічою ніжністю згадує Зеленського, Жеку Кошевого і усіх хлопців «Кварталу»

07:49

Сьогодні до України повертається громадянин Саакашвілі

07:12

Доба ООС: поранено одного нашого бійця, знищено трьох окупантів

28 мая

22:44

Данилюк заявив, що із ситуаційної кімнати в АП зникли техніка та секрети

21:24

США не визнаватимуть російські паспорти, видані на окупованій території Донбасу та в Криму

20:54

Тріумф справедливості чи зради? Луценко і Тимошенко розійшлися в оцінках повернення Саакашвілі громадянства

20:34

Мер Одеси розповів о планах відносно Гепи і Ради

20:01

В ЄС звернули увагу на дефолтну ідею Коломойського

«ГОК-стоп»-2: КС закрив справу про приватизацію «Укррудпрома»

Конституційний Суд України ухвалив рішення про закриття провадження щодо приватизації об'єктів Державної акціонерної компанії «Укррудпром».


Як повідомляє Економічна правда, таке рішення 16 суддів ухвалили одноголосно на закритій частині пленарного засідання Великої палати 28 травня.

На сайті суду значиться, що за підсумком розгляду «ухвалено рішення Великої палати Конституційного суду України про закриття провадження у справі».

Справу було відкрито за поданням 54 народних депутатів України щодо конституційності закону «Про особливості приватизації підприємств Державної акціонерної компанії «Укррудпром».

Нагадаємо, приватизація відбулася у 2004 році після прийняття Верховною Радою та підписання тодішнім президентом Леонідом Кучмою відповідного закону. Покупцями підприємств «Укррудпрому» стали АТ «СКМ» Ріната Ахметова, група «Приват» Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова і ТОВ «Смарт-груп» Вадима Новинського (див. про це ГОК-стоп, или Так с чем же Кучма поздравлял Берлускони?«Обком», 14.05.2004).

Наразі переважною більшістю гірничорудних підприємств володіє група «Метінвест» і «Смарт-холдинг».

У 2015 році Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом заволодіння майном ДАК «Укррудпром».

У спеціальній контрольній комісії Верховної Ради з питань приватизації тоді заявили, що майно «Укррудпрому» було придбано за 500 млн доларів, тоді як його фактична вартість коливається в межах 20-50 млрд доларів.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

30 Мая 2019 08:02

 

 

Після повернення І. Бені Коломойського кого ще слід очікувати на гостинній землі українських аеропортів?

Гундяєва Кирила Московського (14)

Сашка «Стоматолога» Януковича та Сергія Курченка (9)

Віктора Ф. Януковича – але він не прилетить (10)

Олександра Ф. Скляра (Юлію Чичеріну, Пореченкова, Прилєпіна тощо) (3)

Каністру - вдову «Мотороли» (3)

Дениса МММ Пушиліна - президента автономної ДонНР у складі України (з нового ДАПу) (5)

Літак 76-ї гвардійської десантно-штурмової Червоного прапора, ордена Суворова Псковської дивізії (41)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 