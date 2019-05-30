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Свою особисту безпеку Зеленський не довірив клоунам з «Кварталу»
Зрозуміло, Службa безпеки Зеленського це не Служба безпеки України.
Зеленський призначив Максима Донця начальником Служби безпеки президента.
Про це йдеться в указі №337/2019.
ЗМІ та журналісти, зокрема розслідувач Михайло Ткач, називає Донця багаторічним особистим охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.
Крім того, учора Заленский знайшов заміну керівнику УДО Гелетею.
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