Свою особисту безпеку Зеленський не довірив клоунам з «Кварталу»

Зрозуміло, Службa безпеки Зеленського це не Служба безпеки України.

Зеленський призначив Максима Донця начальником Служби безпеки президента.

Про це йдеться в указі №337/2019.

ЗМІ та журналісти, зокрема розслідувач Михайло Ткач, називає Донця багаторічним особистим охоронцем олігарха Ігоря Коломойського.

Крім того, учора Заленский знайшов заміну керівнику УДО Гелетею.

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