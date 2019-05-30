Верховний Суд завернув скаргу на Богдана як головного адміністратора Зеленського

ВС зробив свій висновок щодо позову про визнання протиправним і скасування указу Зеленського від 21 травня 2019 року № 304/2019 «Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України».

Про це Верховний Суд повідомив у Facebook:

«Гарантоване ст. 55 Конституції України й конкретизоване у законах України право на судовий захист передбачає можливість звернення до суду за захистом порушеного права, але вимагає, щоб порушення, про яке стверджує позивач, було обґрунтованим. Таке порушення прав має бути реальним, стосуватися індивідуально виражених прав або інтересів особи, яка стверджує про їх порушення.

Такий висновок міститься у рішенні Верховного Суду у справі за позовом до Президента України про визнання протиправним і скасування Указу Президента України від 21 травня 2019 року № 304/2019 «Про призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України».

Звернення до Суду позивач обґрунтував тим, що цей Указ не відповідає вимогам законодавства, зокрема Закону України «Про очищення влади», що порушує публічно-правовий порядок функціонування органів, уповноважених на виконання функцій держави, та порушує її законний інтерес щодо дотримання чинного законодавства у сфері очищення влади посадовими особами Адміністрації Президента України щодо захисту та утвердження демократичних цінностей.

Верховний Суд відмовив у відкритті провадження у справі, мотивуючи тим, що право на оскарження індивідуального акта суб'єкта владних повноважень надано особі, щодо якої цей акт прийнятий або прав, свобод та інтересів якої він безпосередньо стосується.

Оскільки позивач не є учасником (суб'єктом) правовідносин з призначення А. Богдана Главою Адміністрації Президента України, то такий Указ не породжує для позивача права на захист, тобто права на звернення із цим адміністративним позовом.

Аналогічний правовий висновок Велика Палата Верховного Суду висловила, зокрема, у постановах від 14 березня 2018 року у справі № 9901/22/17, від 6 та 12 червня 2018 року у справах № 800/489/17 і № 800/587/17 відповідно, від 16 жовтня 2018 року у справі № 9901/415/18, а також у постанові від 9 квітня 2019 року у справі № 9901/611/18.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 170 КАС України суддя відмовляє у відкритті провадження в адміністративній справі, якщо позов не належить розглядати за правилами адміністративного судочинства».